Следственный комитет России установил девять боевиков, которые причастны к убийствам российских военных в Сирии. Речь идет о нападении на пилота бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на штурмана самолета Константина Мурахтина в 2015 году.

Следственный комитет России установил девять боевиков, которые причастны к убийствам российских военных в Сирии. Речь идет о нападении на пилота бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на штурмана самолета Константина Мурахтина в 2015 году.Следователи, в частности, установили места, с которых боевики вели огонь по катапультировавшемуся экипажу Су-24 в сирийской провинции Латакия. Они посетили места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Установлены помещения, куда боевики доставили тело Олега Пешкова, сообщает Следственный комитет России.Совокупность собранных доказательств позволила Следственному комитету России вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 9 граждан Сирии. Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Кроме того, в зависимости от степени участия каждого, — совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.Все девять боевиков объявлены в международный розыск, пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Заочно в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста.Продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия на установление и изобличение остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.В мае 2017 года в Турции вынесен приговор Альпарслану Челику, взявшему на себя ответственность за убийство российского летчика Олега Пешкова. По делу о незаконном владении оружием суд приговорил его к 5 годам заключения. После ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования. Но его приказ не был выполнен.