Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что использование отравляющих веществ в Европе вызывает обеспокоенность Кремля, но британцы по-прежнему не раскрывают данных о расследовании инцидента в Солсбери. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления, что количества нервно-паралитического вещества, которое использовали якобы агенты российских спецслужб в Солсбери, было достаточно, чтобы отравить тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что использование отравляющих веществ в Европе вызывает обеспокоенность Кремля, но британцы по-прежнему не раскрывают данных о расследовании инцидента в Солсбери. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления, что количества нервно-паралитического вещества, которое использовали якобы агенты российских спецслужб в Солсбери, было достаточно, чтобы отравить тысячи человек​​​.Песков также напомнил, что Россия предлагала сотрудничество британцам для выяснения обстоятельств этого происшествия, но получила отказ.Как напоминает РИА Новости, по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, но британские власти все их проигнорировали.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвиняет в этом Россию, провоцируя таким образом международный скандал. Москва все обвинения отрицает.