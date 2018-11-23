Компания в пятый раз получила награду за безупречное и добросовестное ведение бизнеса

Компания в пятый раз получила награду за безупречное и добросовестное ведение бизнесаВо Владимире состоялась торжественная церемония награждения победителей VII регионального конкурса «Диплом «Доверие потребителей-2018». «Ростелеком» в пятый раз получил награду за безупречное и добросовестное ведение бизнеса в регионе в номинации «Высокотехнологичные услуги связи». Для определения победителей организаторы провели общественное голосование и маркетинговые исследования, учли данные Роспотребнадзора о качестве работы с потребителями, а также оценили социальную активность предприятий-номинантов.«Диплом «Доверие потребителей» – престижная общественная награда, учрежденная Владимирским областным отделением «Опора России» при поддержке Администрации Владимирской области. Конкурс призван выявлять добросовестные предприятия и организации, предлагающие потребителям качественные товары и услуги и работающие в полном соответствии с Законом РФ №2300-1 «О защите прав потребителей».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пятый год подряд «Ростелеком» побеждает в борьбе за «Доверие потребителей». В этом году в ходе онлайн-голосования потребители отдали нам рекордное количество голосов. Я считаю, что именно это и есть признание высокого качества нашей работы и благодарен каждому, кто выразил нам уважение таким образом. Для нас этот результат – проявление доверия, и мы сделаем всё, чтобы его оправдать, продолжая радовать абонентов высоким качеством услуг».Екатерина Краскина, председатель Владимирского областного отделения «Опора России»:«С каждым годом всё сложнее выбрать лучших, ведь уровень качества владимирского бизнеса растёт. Для определения победителей мы задействовали самые разные инструменты – от «тайных покупателей» до исследования отзывов в социальных сетях. «Диплом «Доверие потребителя» получили компании, в отношении которых совпали оценки и клиентов, и членов жюри».Как победитель конкурса, Владимирский филиал «Ростелекома» получил право в течение года использовать логотип «Доверие потребителя» на своей продукции и в рекламных целях. Например, такой «Знак качества» размещён на упаковке коробочного продукта «Умный дом» – «Управление». Набор включает в себя датчик открытия дверей и окон, датчик движения, «умную» лампочку и розетку и контроллер – единый центр, объединяющий все элементы системы. Управление системой происходит через Личный кабинет в мобильном приложении «Умный дом Ростелеком» или в web-версии. Для действующих и новых абонентов провайдер проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.