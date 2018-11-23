С мамой в музей бесплатно. В воскресенье в России - День матери. Подарком для жителей и гостей региона станет культурно-просветительская акция «С мамой в музей».

С мамой в музей бесплатно. В воскресенье в России - День матери. Подарком для жителей и гостей региона станет культурно-просветительская акция С мамой в музей. В её рамках ряд музеев мамы с детьми смогут посетить совершенно бесплатно.Речь идёт о Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Центре изобразительного искусства, муниципальных музеях - в частности, о "Старой аптеке".Впервые акция С мамой в музей была проведена в 2017 году.