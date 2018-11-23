На своей странице в Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о приговоре после спора с Арменом Джигарханяном. Большинство подписчиков порадовались за украинскую пианистку, считая, что она легко отделалась. Сама она намерена оспорить решение. Правозащитник Александр Хаминский поддержал эту позицию.

На своей странице в Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о приговоре после спора с Арменом Джигарханяном. Большинство подписчиков порадовались за украинскую пианистку, считая, что она легко отделалась. Сама она намерена оспорить решение. Правозащитник Александр Хаминский поддержал эту позицию.Несмотря на то, что ни 200 часов обязательных работ, ни 200 тысяч рублейкомпенсации в пользу Армена Джигарханяна, назначенных судом вместо затребованныхтрех миллионов, саму Виталину Цымбалюк-Романовскую не страшат, она намерена подавать апелляцию ипринципиально бороться за свое честное имя. Девушка считает, что ее засудили в угодубылым заслугам артиста Джигарханяна.Этупозицию поддерживает и правозащитник Александр Хаминский. По его мнению,поводов к апелляции более чем достаточно. "Здесь дело совсем не в том, является ли сумма в двести тысяч рублей дляВиталины ощутимой, и способна ли девушка к двумстам часам обязательных работ.Главное – она была осуждена, и судом был вынесен обвинительный приговор поуголовной статье. При этом уголовное наказание было назначено совершеннобезосновательно", – заметил он в разговоре с "Дни.ру".Юристпояснил, что в случае, когда деяние гражданина содержит в себе составпреступления, необходимо этот состав определить, конкретизировать, установитьстепень участия лица в совершенном преступлении, доказать что именно оно его и совершило.А самое главное – установить факт виновности деяния, то есть. наличие умысла на егосовершение. По словам Хаминского, суд вообще был не вправе выносить Цымбалюк-Романовскойприговор по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни", так как речь шла об обстоятельствах, вытекающихисключительно из взаимоотношений работодателя и работника."Давайте посмотрим, что произошло по мнению следствия. В служебном кабинете одногоиз сотрудников учреждения, которым руководила Виталина, были обнаружены аудио-и видео-записывающие устройства. В условиях презумпции невиновности доказать,что руководитель организации распорядился установить спецоборудование, чтобы заниматьсясбором информации о личной жизни своего сотрудника, а не о соблюдении имтрудовой дисциплины, крайне трудно. Практически невозможно. И никакиеродственные отношения не дают следствию права полагать, что тот же самый АрменБорисович, каким бы народным-всенародным он ни был, имеет преференции переддругими служащими театра (в театре ведь именно служат!)", – объяснил Александр Хаминский."Но этим никто не сталзаморачиваться. Вот и получилось, что изначально предполагался один состав, адоказательства пытались подогнать совсем под другой. И возникла ситуация, как ванекдоте: "Доктор сказал – в морг, значит, в морг". Разница в том, чтоследствие изначально установило те обстоятельства, которые могут быть связаныисключительно со взаимоотношениями директора и художественного руководителятеатра. И нужно понимать, что директор в данном случае являлся работодателем, ахудрук – работником. Причем именно в том смысле, как это понимается Трудовымкодексом России", – подчеркнул он.Исходяиз комментариев Хаминского, получается, что Цымбалюк-Романовской изначально инкриминировалисовсем не то, что следовало. "Виталина – пианистка, а не специалист по монтажу спецтехники. Поэтому дляначала неплохо бы доказать, что не только оборудование было установлено по ееуказанию, но и цель его установки состояла в сборе информации личного, а неслужебного характера. И бремя доказывания этих обстоятельств лежит наследствии. И только доказав это, можно было бы выходить с обвинением. А следствиесделало вид, что никаких служебных отношений между директором и худруком не существовалоаприори", – заметил юрист.Правозащитниксчитает, что, как и в деле футболистов Кокорина иМамаева,следствие, а затем и суд пошли на поводу у общественного мнения, проявив втакой странной форме уважение к заслугам Джигарханяна-артиста. В странной,поскольку она не имеет ничего общего с нормами права."Не делает ситуацию более "красивой" даже то, что наказание, предусмотренное частью первой статьи 137 Уголовного кодекса России "Нарушение неприкосновенности частной жизни", более мягкое, нежели по части второй. И вызывает большие вопросы, покакой причине следствием и судом не были учтены обстоятельства, доказыватькоторые нет никакой нужды в силу их очевидности: да, директор распорядиласьустановить оборудование, фиксирующее действия сотрудника в служебное время. Но никакойвзаимосвязи с тем фактом, что граждане при этом являлись мужем с женой, это неимело. В конце концов, работодатель вправе осуществлять любые мероприятия поконтролю за трудовой дисциплиной, не запрещенные законом, чтобы быть увереннымв том, что в служебное время работники посвящают себя именно служебным делам. Иошибка Виталины заключалась только в том, что она должна была предупреждатьработников о наличии систем видеонаблюдения. Но это уже проступок, скорее, из области дисциплинарной ответственности", – заключил Александр Хаминский.