После посадки в аэропорту Нарьян-Мара за пределы взлетно-посадочной полосы на 200 метров выкатился Ил-18. На борту лайнера находилось 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

После посадки в аэропорту Нарьян-Мара за пределы взлетно-посадочной полосы на 200 метров выкатился Ил-18 экспериментальной авиации. На борту лайнера находилось 7 членов экипажа. Никто не пострадал.Как уточнили "Интерфаксу" в службах аэропорта, самолет Ил-18 НПП "Мир" приземлился в Нарьян-Маре, однако пилотам не удалось удержать воздушное судно в пределах ВПП. По факту проводится проверка.