Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила
подписчиков ее микроблога в Instagram.
Попытки достичь идеала с помощью фотошопа на сей раз оказались неудачными.
Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила
подписчиков ее микроблога в Instagram.
Попытки достичь идеала с помощью фотошопа на сей раз оказались неудачными.
Пользователи сразу определили, что снимок обработан в
фоторедакторе. Увидеть это можно было и не обладая особыми навыками. Все
недостатки кожи на фото заретушированы – но вместе с ними исчезла и шея.
Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом. "Когда
так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей",
– написал один комментатор. "Шею борца видно издалека", – подхватил
второй. "Отфотошопили, как отстирали!", – соглашаются поклонники (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
64-летняя Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью.
Певица делает все возможное, чтобы оставаться молодой. Артистка не
ограничивается косметическими процедурами, но прибегает и к помощи хирургов.
Напомним, несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала
в неприятную историю. Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она
получила заражение крови. Кроме того, у Татьяны двусторонний перелом челюсти и
выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери.
Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.
Ранее Успенская рассказала, что уже мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила Татьяне, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.