Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила подписчиков ее микроблога в Instagram. Попытки достичь идеала с помощью фотошопа на сей раз оказались неудачными.

Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивилаподписчиков ее микроблога в Instagram.Попытки достичь идеала с помощью фотошопа на сей раз оказались неудачными.Пользователи сразу определили, что снимок обработан вфоторедакторе. Увидеть это можно было и не обладая особыми навыками. Всенедостатки кожи на фото заретушированы – но вместе с ними исчезла и шея.Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом. "Когдатак увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей",– написал один комментатор. "Шею борца видно издалека", – подхватилвторой. "Отфотошопили, как отстирали!", – соглашаются поклонники (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).64-летняя Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью.Певица делает все возможное, чтобы оставаться молодой. Артистка неограничивается косметическими процедурами, но прибегает и к помощи хирургов.Напомним, несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попалав неприятную историю. Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Онаполучила заражение крови. Кроме того, у Татьяны двусторонний перелом челюсти ивыбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери.Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.Ранее Успенская рассказала, что уже мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила Татьяне, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.