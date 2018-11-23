Бывший президент Франции Николя Саркози назвал Россию могущественной державой, которая знает свое место на мировой арене и знает свою судьбу. Владимира Путина политик назвал другом, с которым всегда можно договориться, даже несмотря на разногласия. Эти заявления Саркози сделал во время приезда в Москву.

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал Россию могущественной державой, которая знает свое место на мировой арене и знает свою судьбу. Владимира Путина политик назвал другом, с которым всегда можно договориться, даже несмотря на разногласия. Эти заявления Саркози сделал во время приезда в Москву.Как пишет агентство РИА Новости, экс-президент приехал в столицу на прием Российского фонда прямых инвестиций. Саркози выразил надежду, что и в следующем году его пригласят в Москву.Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. Он достаточно часто посещает Россию и встречается с Владимиром Путиным.