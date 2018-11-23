Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников
пикантным снимком. 26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте
фото с острова Бали.
Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников
пикантным снимком. 26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте
фото с острова Бали.
"Доброе утро. Островной
дресс-код",
— прокомментировала Ефимова снимок. В кадре российская чемпионка позирует
в облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Фото
сделано у зеркала в ванной.
Сексуальный
образ восхитил пользователей Сети. Всего за несколько часов они оставили тысячи
лайков. "Сладкая!", "Супер!", "Всегда на позитиве. Молодец!", "Какая классная фигура у Юли",
– прокомментировали снимок фолловеры.
Напомним, Ефимова является
пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Кроме того, россиянка
завоевала три медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 года.
Ранее спортсменка
призналась, что пловчихам с большим размером груди приходится нелегко. По ее
словам, современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм – и
это создает проблемы.
Юлия рассказала, что трудности возникают у нее из-за пышного
бюста и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды. Из
положения она выходит следующим образом: покупает больший размер и ушивает.