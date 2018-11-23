Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников пикантным снимком. 26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с острова Бали.

Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонниковпикантным снимком. 26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунтефото с острова Бали."Доброе утро. Островнойдресс-код",— прокомментировала Ефимова снимок. В кадре российская чемпионка позируетв облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Фотосделано у зеркала в ванной.Сексуальныйобраз восхитил пользователей Сети. Всего за несколько часов они оставили тысячилайков. "Сладкая!", "Супер!", "Всегда на позитиве. Молодец!", "Какая классная фигура у Юли",– прокомментировали снимок фолловеры.Напомним, Ефимова являетсяпятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Кроме того, россиянказавоевала три медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 года.Ранее спортсменкапризналась, что пловчихам с большим размером груди приходится нелегко. По еесловам, современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм – иэто создает проблемы.Юлия рассказала, что трудности возникают у нее из-за пышногобюста и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды. Изположения она выходит следующим образом: покупает больший размер и ушивает.