Существует всего несколько настольных игр, хорошо знакомых всем с детства. Шашки как раз являются одной из них. Эта простая игра развивает логику, стратегическое мышление и зрительную память.

Существует всего несколько настольных игр, хорошо знакомых всемс детства. "Шашки" как раз являются одной из них. Эта простая игра развивает логику,стратегическое мышление и зрительную память.Точное время создания шашек остается неизвестным. Первыеупоминания относятся к 1600 году до нашей эры. Известно, что шашки были популярнымразвлечением среди фараонов. Во время раскопок в Египте археологи обнаружилигробницу с росписями, где были указаны три главных увлечения властителя – рыбнаяловля, охота и эта настольная игра. В Лувре даже хранятся две древние шашечныедоски, одна из которых могла принадлежать самому Тутанхамону.Затем эта настольная игра перебралась из ДревнегоЕгипта в Грецию, Рим, а потом и в Европу. Многие выдающиеся мыслители прошлогодаже посвящали ей трактаты. Каждая страна придумала затем собственнуюразновидность шашек: польскую, турецкую, английскую и русскую.На Руси эта игра появилась примерно в III-IV векахнашей эры. В былинах богатыри очень любили проводить время за шашечной доской. Особуюпопулярность шашки приобрели во времена Петра I. Император сам настоял, чтобы во время ассамблейбыли организованы специальные игровые комнаты для знатных людей.Первую статью о шашках "Новая шашечная игра"написал Николай Карамзин в 1803 году для журнала "Вестник Европы". Через двадцатьлет известный шахматист Александр Петров составил русское руководство по шашкам.Примерно в это же время появляются и первые шашечные задачи. Эту игру любили поэтыГавриил Державин и Александр Пушкин, писатели Лев Толстой и Антон Чехов.В СССР приобрели невероятную популярность и изпростого развлечения превратились в настоящий спорт. Каждый год устраивались съездыигроков, издавались специальные журналы, полезные пособия для начинающих и продвинутыхигроков. В 1959 году была даже создана Федерация шашек СССР. С тех пор шашкиостаются одна из самых популярных настольных игр на территории России.Как мы уже отметили, существует множество различныхвариаций шашек, но мы напомним вам правила русской версии. Игральная доска обычносостоит из 64 темных и светлых клеток. Шашки могут двигаться вперед насоседнее поле по диагонали. Задача участников – "съесть" фигуры противника. Взятиешашки соперника является обязательным. Фигурапревратится в дамку, если доберется до последнего противоположного ряда доски. Дамка может ходить на любую свободную клетку по диагонали в любом направлении.Если у вас под рукой нет специальной доски, то не расстраивайтесь! На сайте "Дни.ру"вы можете сыграть в абсолютнобесплатно. Выбирайте режим "Русские", "Поддавки", "Диагональные", "Международные"или "Английские" и смело идите в бой! И если вы сомневаетесь в своем ходе, то всегда можете отменить его.