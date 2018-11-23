Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров в интервью журналу Россия в глобальной политике рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью журналу "Россия в глобальной политике" рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.Исполнитель при этом отметил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и "не поддаваться политическим ветрам".Лидер "Ленинграда" ответил, что если поедет туда, то будет не особенно принят там, а потом не особенно принят здесь. "Зачем мне это?".Скандально известный украинский сайт "Миротворец" в 2017 году внес в свою базу Сергея Шнурова из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году.На это музыкант заявил, что отнесется спокойно, если его не пустят на Украину.