Хуан Мануэль Гастелум, мэр Тихуаны, мексиканского города, расположенного на границе с США, проинформировал о гуманитарном кризисе в городе и запросил международную помощь после того, как к американской границе прибыли около 5 тысяч мигрантов из Центральной Америки.

Хуан Мануэль Гастелум, мэр Тихуаны, мексиканского города, расположенного на границе с США, проинформировал о гуманитарном кризисе в городе и запросил международную помощь после того, как к американской границе прибыли около 5 тысяч мигрантов из Центральной Америки.Как передает "Интерфакс", об этом сообщает американская газета USA Today, отмечая, что призыв к международной общественности Гастелум сделал в ходе специальной пресс-конференции, посвященной сложной ситуации на границе.Мэр Тихуаны обвинил правительство Мексики в том, что оно не справляется со своими обязанностями в области миграционной политики. Он сообщил, что на ежесуточное содержание мигрантов по расчетам необходимо выделять около 27 тысяч долларов, и он не будет на это тратить это деньги Тихуаны, чтобы не вгонять город в долги.Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут полностью перекрыть границу с Мексикой и начать стрелять по нелегалам, которые пытаются ее пересечь.