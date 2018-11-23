В возрасте 66 лет ушел из жизни двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Сослан Андиев, который побеждал на Играх в 1976 и 1980 годах. Он является первым олимпийским чемпионом в истории Осетии.

В возрасте 66 лет ушел из жизни двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Сослан Андиев, который побеждал на Играх в 1976 и 1980 годах. Он является первым олимпийским чемпионом в истории Осетии.Кроме триумфов на Олимпиадах он также завоевывал четыре титула чемпиона мира, и три – чемпиона Европы. О смерти советского борца сообщил официальный сайт федерации спортивной борьбы России: "Руководство ФСБР, тренеры, спортсмены, сотрудники отделов выражают глубокие соболезнования родным, близки ми всей борцовской общественности в связи с большой утратой. Глубоко скорбим вместе с вами".