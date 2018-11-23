Без сомнения, Алла Пугачева стала главным гостям дня рождения внучки Игоря Крутого Деми. Говорят, это был первый выход в свет Примадонны после болезни, из-за которой она пропустила юбилейный концерт Леонида Агутина.

Без сомнения, Алла Пугачева стала главным гостям дня рождения внучки Игоря Крутого Деми. Говорят, это был первый выход в свет Примадонны после болезни, из-за которой она пропустила юбилейный концерт Леонида Агутина.На днях в одном из столичных ресторанов состоялось празднование трехлетия внуки продюсера и композитора Игоря Крутого Деми Роуз. Это дочь его падчерицы Виктории Крутой. На празднике, устроенном, конечно, для детей, отметилось и множество именитых гостей постарше.К примеру, были приглашены певица Жасмин, балерина Анастасия Винокур, бизнес-вумен Алла Вербер и многие другие. Праздник был оформлен в стиле мультфильма "Холодное сердце". Сама именинница блистала в розовом платье с разноцветными пайетками и короной на голове.Интересно, что на празднике отметилась и Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала образ учительницы – черный наряд в мелкий белый горошек с завязанными бантом лентами в тон, несколько ниток жемчуга и очки в черной оправе. Образ дополнила задорная прическа. Фотографией с Примадонной поделилась певица Жасмин, опубликовав кадр нак своей официальной страничке в социальной сети Instagram.По какой-то причине многим подписчикам образ Пугачевой не пришелся по вкусу. Дескать, не по возрасту наряд и прическа. "Поменяла парик", "Очень люблю Аллу Пугачеву, но вот эти ее "пристяжные" волосы на макушке выглядят так не натурально, как гротеск, что постоянно хочется её причесать, сделать ей причёску из её собственных волос. Понятное дело, что в нашем возрасте там "не сады", как сказал Филатов, но ведь и не откровенная плешь. Я уверена, что там можно сделать нормальную прическу, без пастижерных изделий", "новый парик у аллы", – высказались пользователи Сети.Говорят, этот выход в свет Аллы Пугачевой стал первым после болезни, из-за которой ей пришлось отказаться от выступления на юбилейном шоу Леонида Агутина.