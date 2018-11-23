Специалисты из больницы Святого Майкла и Университета
Торонто в Канаде выяснили, что одним из самых опасных продуктов является газировка. Шипучие напитки наносят организму больший вред, чем сладкие десерты.
Специалисты из больницы Святого Майкла и Университета
Торонто в Канаде выяснили, что одним из самых опасных продуктов является газировка. Шипучие напитки наносят организму больший вред, чем сладкие десерты.
Ученые сопоставили данные 155 исследований, в рамках которых
изучалось воздействие сладких продуктов на здоровье человека. Они обнаружили, что газировка увеличивает уровень сахара в крови. Чрезмерное употребление напитка может привести к развитию
диабета второго типа.
В то же время продукты, которые содержат натуральную
фруктозу, никак не влияют на уровень глюкозы в крови и не наносят вреда организму. К ним исследователи относят
фрукты и овощи, соки из натуральных ингредиентов и мед.
Ученые утверждают, что полученные выводы сыграют важную роль
в разработке методов лечения пациентов, страдающих от диабета. "Это открытие поможет нам составить
рекомендации по употреблению еды с натуральной фруктозой для профилактики и
лечения диабета. Но необходимо провести еще несколько серьезных исследований"",
– передает слова ученого Джона Сивенпайпера Daily Mail.
Ранее специалисты из Университета Маркетта в США установили,
что газированные напитки с искусственными
заменителями сахара могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другие
проблемы со здоровьем. Они доказали гипотезу
о том, что бескалорийные сахарозаменители типа ацесульфама калия портят
сосуды и увеличивают риск инсульта и деменции.