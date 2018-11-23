Специалисты из больницы Святого Майкла и Университета Торонто в Канаде выяснили, что одним из самых опасных продуктов является газировка. Шипучие напитки наносят организму больший вред, чем сладкие десерты.

Специалисты из больницы Святого Майкла и УниверситетаТоронто в Канаде выяснили, что одним из самых опасных продуктов является газировка. Шипучие напитки наносят организму больший вред, чем сладкие десерты.Ученые сопоставили данные 155 исследований, в рамках которыхизучалось воздействие сладких продуктов на здоровье человека. Они обнаружили, что газировка увеличивает уровень сахара в крови. Чрезмерное употребление напитка может привести к развитиюдиабета второго типа.В то же время продукты, которые содержат натуральнуюфруктозу, никак не влияют на уровень глюкозы в крови и не наносят вреда организму. К ним исследователи относятфрукты и овощи, соки из натуральных ингредиентов и мед.Ученые утверждают, что полученные выводы сыграют важную рольв разработке методов лечения пациентов, страдающих от диабета. "Это открытие поможет нам составитьрекомендации по употреблению еды с натуральной фруктозой для профилактики илечения диабета. Но необходимо провести еще несколько серьезных исследований"",– передает слова ученого Джона Сивенпайпера Daily Mail.Ранее специалисты из Университета Маркетта в США установили,что газированные напитки с искусственнымизаменителями сахара могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другиепроблемы со здоровьем. Они доказали гипотезуо том, что бескалорийные сахарозаменители типа ацесульфама калия портятсосуды и увеличивают риск инсульта и деменции.