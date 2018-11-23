Двух криминальных авторитетов задержали оперативники на сходке в одном из кафе подмосковного Домодедова. Среди пятерых доставленных в отделение мужчин один оказался 57-летним вором в законе Андреем Беляевым, более известный как Хобот, а второй - лишенным воровского титула Алексеем Саломатиным (Солома). Впрочем, во время снятого на видео допроса последний отказался считать себя раскоронованным.

Двух криминальных авторитетов задержали оперативники на сходке в одном из кафе подмосковного Домодедова. Среди пятерых доставленных в отделение мужчин один оказался 57-летним вором в законе Андреем Беляевым, более известный как Хобот, а второй — лишенным воровского титула Алексеем Саломатиным (Солома). Впрочем, во время снятого на видео допроса последний отказался считать себя раскоронованным."Однозначно (являюсь вором в законе). Тула веками оружие ковала и сейчас кует. Уголовных имен не имею, Алексей меня зовут. А прозвищ тем более", — заявил 40-летний уроженец Тульской области.При обыске, как сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД, у Саломатина обнаружили более 30 граммов гашиша, но сам он затруднился назвать причину задержания, предположив, что оказался в отделении "за образ жизни". Проведшему семь лет в колониях по обвинениям в краже и хранении наркотиков на сей раз грозит до 15 лет лишения свободы. Остальных задержанных после профилактической беседы отпустили по домам.Саломатин, по данным "ПраймКрайм", получил воровской титул в Турции в 2013 году, но спустя два года клан вернувшегося из Испании Шакро Молодого признал коронацию недействительной. Сам криминальный авторитет с этим решением не согласился и продолжал называть себя вором в законе, за что, по некоторым сведениям, в декабре 2017 года попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой. На встрече в Домодедове он, предположительно, пытался получить информацию о предполагаемых заказчиках совершенного на него нападения.