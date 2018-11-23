Между публицистом Александром Невзоровым и телеведущим Владимиром Соловьевым набирает обороты серьезный конфликт. И поводом для обоюдной критики стали высказывания последнего о журналисте Юрии Дуде.

Между публицистом Александром Невзоровым и телеведущимВладимиром Соловьевым набирает обороты серьезный конфликт. И поводом для обоюдной критики стали высказывания последнего о журналисте Юрии Дуде.В одном из недавних интервью Невзоров заявил, что ведущийявляется всего лишь "хорошим артистом", который "жонглирует" перед зрителями "пылающимискрепами" и "ходит по линеечке Кремля". По мнению петербургского журналиста, Владимирвозомнил себя важной фигурой, хотя на самом деле никогда бы не стал известным, если бы не эфиры на центральном телевидении.Александр также выступил в защиту журналиста Юрия ,которого Соловьев в прошлом назвал бездарным, а его проект на YouTube "жалкимзрелищем". "Он потерял берега. В какую-то минуту он решил, что онжурналист и имеет право голоса и право оценок", – рассказал Невзоров в интервьюрадиостанции "Эхо Москвы".Он признался, что находится в плохих отношениях с Юрием, нов то же время считает его свободным автором, который сам смог приобрести популярность в условиях жесткой конкуренции. Александр отметил, что сам Владимир не набрал бы итысячи подписчиков на Youtube."Берем агрессивного и говорливого грузчика, и его можно назначить Соловьевым. Авот назначить нельзя", – заключил он.Позднее Соловьев назвал все заявления Александра Невзоровачушью, и отметил, что может собрать большую аудиторию не только у экрановтелевизоров, но и в Интернете. "[Этого] человека я, вежливо говоря, давно неуважаю. Сегодняшнее выступление – это попытка сгладить глупость ситуации, когдаони с Белковским умудрились повторить какую-то чушь, высказанную на каком-тоTelegram-канале, что моё выступление в Петербурге сорвано и что туда никто непришёл. На том выступлении было 1600 человек и шла прямая трансляция в YouTube",– цитирует телеведущего .Он назвал Невзорова "мелким врунишкой" и посоветовал емуразобраться с собой, "потому что мелкие бесы, которые им владеют, сильноотражаются на его умственных и аналитических способностях". Пока неизвестно, ответит ли петербургский журналист на нападки телеведущего.