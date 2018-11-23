В Городищах произошла коммунальная авария

В Городищах произошла коммунальная аварияПочти половина многоэтажек в Городищах Петушинского района осталась без воды. Вечером 22 ноября в населенном пункте произошла коммунальная авария.В зону отключения попали 40 домов и 2 соцучреждения — местная школа и детский сад. Как сообщает главное управление МЧС по Владимирской области, на месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады в составе двух человек и одной единицы техники.В поселке организовали подвоз «технической» воды для бытовых нужд, а питьевую воду людям пришлось покупать в местных магазинах.