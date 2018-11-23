Инициатива ГИБДД приравнять употребление некоторых медикаментов к алкоголю вызвала много вопросов. В частности, конкретного списка запрещенных лекарств Минздрав не публикует. Журналисты составили примерный перечень запретных препаратов на основе списка лекарств, которые сегодня не рекомендованы к применению человеку за рулем.

Инициатива ГИБДД приравнять употребление некоторыхмедикаментов к алкоголю вызвала много вопросов. В частности, конкретного списка запрещенных лекарств Минздрав не публикует. Журналисты составили примерныйперечень запретных препаратов на основе списка лекарств, которые сегодня нерекомендованы к применению человеку за рулем.Список получился внушительный. В него вошли:Снотворное и таблетки от укачивания – лекарства выводятся изорганизма от 5 до 10 часов. У больного человека время увеличивается, водительможет уснуть за рулем.Обезболивающие препараты – даже две таблетки аспириназамедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можнолишь через 12 часов.Нейролептики и антидепрессанты – тормозят работу нервнойсистемы. Прием лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах – но может иметьнепредсказуемые последствия.Транквилизаторы и препараты лития – расслабляют, снижаютконцентрацию. Первые могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге.Вторые – несовместимы с любой дозой алкоголя.Средства от проблем с желудком нарушают координацию. Пилюлии порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение – расширяются зрачки.Эффект размытости может длиться пару дней.Фитопрепараты – многие "природные" лекарства могутнавредить. Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-занепредсказуемой реакции организма – от тошноты до головной боли.Антигистаминные препараты – лекарства против аллергии могут спровоцироватьаварию на дороге. Даже самые современные из них вызывают вялость и сонливость.Как отмечает Life.ru, список запрещенных лекарств может содержатьтысячи наименований. Минздрав должен составить конкретный перечень, чтобы невозникало путаницы. Когда появится список запрещенных лекарств – пока неизвестно.