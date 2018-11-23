Инициатива ГИБДД приравнять употребление некоторых
медикаментов к алкоголю вызвала много вопросов. В частности, конкретного списка запрещенных лекарств Минздрав не публикует. Журналисты составили примерный
перечень запретных препаратов на основе списка лекарств, которые сегодня не
рекомендованы к применению человеку за рулем.
Инициатива ГИБДД приравнять употребление некоторых
медикаментов к алкоголю вызвала много вопросов. В частности, конкретного списка запрещенных лекарств Минздрав не публикует. Журналисты составили примерный
перечень запретных препаратов на основе списка лекарств, которые сегодня не
рекомендованы к применению человеку за рулем.
Список получился внушительный. В него вошли:
Снотворное и таблетки от укачивания – лекарства выводятся из
организма от 5 до 10 часов. У больного человека время увеличивается, водитель
может уснуть за рулем.
Обезболивающие препараты – даже две таблетки аспирина
замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно
лишь через 12 часов.
Нейролептики и антидепрессанты – тормозят работу нервной
системы. Прием лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах – но может иметь
непредсказуемые последствия.
Транквилизаторы и препараты лития – расслабляют, снижают
концентрацию. Первые могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге.
Вторые – несовместимы с любой дозой алкоголя.
Средства от проблем с желудком нарушают координацию. Пилюли
и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение – расширяются зрачки.
Эффект размытости может длиться пару дней.
Фитопрепараты – многие "природные" лекарства могут
навредить. Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за
непредсказуемой реакции организма – от тошноты до головной боли.
Антигистаминные препараты – лекарства против аллергии могут спровоцировать
аварию на дороге. Даже самые современные из них вызывают вялость и сонливость.
Как отмечает Life.ru, список запрещенных лекарств может содержать
тысячи наименований. Минздрав должен составить конкретный перечень, чтобы не
возникало путаницы. Когда появится список запрещенных лекарств – пока неизвестно.