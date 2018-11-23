Военные вертолеты над Кремлем летали в рамках учений. За
деталями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал
журналистам обращаться в ФСО.
Военные вертолеты над Кремлем летали в рамках учений. За
деталями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал
журналистам обращаться в ФСО.
Учения, в том числе и над территорией московского Кремля – нормальная
практика, заверил журналистов Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента не
знает, участвовали ли в маневрах люди – или это были манекены.
"Ничего в этом нет экстраординарного. Кремль – это
резиденция главы государства. Пусть частично открытая, но резиденция", – пояснил
Песков во время брифинга.
Днем ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых
видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Один из них нес сетку с
грузом, похожим на фигуры людей. О деталях маневров Дмитрий Пескорв не
осведомлен, представитель Кремля порекомендовал журналистам обратиться в
Федеральную службу охраны.
Представители прессы пожаловались Пескову, что в ФСО их
вопросы оставили без ответа. "Если не отвечают, значит, секретные данные",
– заключил пресс-секретарь.
Однако позже в ФСО все же прокомментировали странное видео.
В ведомстве утверждают, что ничего необычного не происходило – просто плановые
маневры. "Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда
сообщали", – пояснили в Центре общественных связей ФСО агентству ТАСС.
Спросили у Пескова и о достоверности данных о том, что в
Кремле построили вертолетную площадку. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин
летает в Кремль и из Кремля с 2012 года. И удивился, что пресса так "быстро
раскопала" эту информацию.