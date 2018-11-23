Военные вертолеты над Кремлем летали в рамках учений. За деталями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обращаться в ФСО.

Военные вертолеты над Кремлем летали в рамках учений. Задеталями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовалжурналистам обращаться в ФСО.Учения, в том числе и над территорией московского Кремля – нормальнаяпрактика, заверил журналистов Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента незнает, участвовали ли в маневрах люди – или это были манекены."Ничего в этом нет экстраординарного. Кремль – эторезиденция главы государства. Пусть частично открытая, но резиденция", – пояснилПесков во время брифинга.Днем ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которыхвидно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Один из них нес сетку сгрузом, похожим на фигуры людей. О деталях маневров Дмитрий Пескорв неосведомлен, представитель Кремля порекомендовал журналистам обратиться вФедеральную службу охраны.Представители прессы пожаловались Пескову, что в ФСО ихвопросы оставили без ответа. "Если не отвечают, значит, секретные данные",– заключил пресс-секретарь.Однако позже в ФСО все же прокомментировали странное видео.В ведомстве утверждают, что ничего необычного не происходило – просто плановыеманевры. "Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегдасообщали", – пояснили в Центре общественных связей ФСО агентству ТАСС.Спросили у Пескова и о достоверности данных о том, что вКремле построили вертолетную площадку. По словам пресс-секретаря, Владимир Путинлетает в Кремль и из Кремля с 2012 года. И удивился, что пресса так "быстрораскопала" эту информацию.