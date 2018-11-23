522 тысячи рублей взыскал со скульптора Зураба Церетели Замоскворецкий суд Москвы. Эти деньги потратила префектура Западного административного округа на снос самостроя. У ответчика есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение, подчеркнула пресс-секретарь суда Лиана Ахметова.

522 тысячи рублей взыскал со скульптора Зураба Церетели Замоскворецкий суд Москвы. Эти деньги потратила префектура Западного административного округа на снос самостроя. У ответчика есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение, подчеркнула пресс-секретарь суда Лиана Ахметова. Кроме того, еще 8 тысяч Церетели придется заплатить в виде госпошлины.О самовольной перестройке в особняке Платона Зубова в Волковом переулке Москвы сообщили активисты общественного движения "Архнадзор". В особняке располагается мастерская скульптора Церетели и Московский музей современного искусства Зураба Церетели, отмечает РИА Новости.Платон Зубов —внук знаменитого полководца Александра Суворова. Особняк построен в 1846 году из дерева на подклете каменного дома рубежа XVIII-XIX веков. В советское время в нем находилось посольство ФРГ.По другим данным, речь идет о снесенной самовольной пристройке на Брянской улице Москвы. Там располагались мастерские Церетели. Оплачивать добровольно снос строений Зураб Церетели отказался. И дело было передано в суд.