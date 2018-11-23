За нее проголосовали 146 сенаторов

За нее проголосовали 146 сенаторовСветлану Орлову назначили аудитором Счетной палаты России. Ее кандидатуру представил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв.За Орлову проголосовали 146 сенаторов. Против оказались лишь двое, а один депутат решил воздержаться. Валентина Матвиенко во время заседания не смогла не отметить знания и опыт Светланы Орловой, которые она получила, работая в парламенте и на посту главы 33-го региона.Согласно законодательству, аудитора Счетной палаты назначают на 6 лет. При этом один тот же депутат не может находиться на этом посту больше двух сроков подряд.