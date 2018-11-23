Вдвое снизить цены на газ для населения в случае победы на президентских выборах пообещала украинцам лидер партии Батькивщина и экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко. И это не просто слова, заявила политик.

Вдвое снизить цены на газ для населения в случае победы на президентских выборах пообещала украинцам лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко. И это не просто слова, заявила политик.Тимошенко заявила, что нынешняя схема ценообразования на газ дает прибыль национальным газодобытчикам в размере 400%. "Я знаю по бухгалтерскому учету, что себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли составляет сегодня 2094,61 гривны за тысячу кубометров, а сейчас газ продают людям по 8550 гривен", — цитирует заявление Тимошенко ТАСС.Юлия Тимошенко считает, украинцы не заметили, как превратились в нацию беженцев и беглецов. Они покидают родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась в выживание. По данным официальной статистики, ежегодно Украину покидают до миллиона человек. Они уезжают на заработки или уезжают в другие страны на постоянное проживание."Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности", — подчеркнула Тимошенко на форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве, где раскритиковала политический курс и проводимые сейчас на Украине реформы.За последние годы Украина опустилась на 138 место из 156 возможных по индексу счастья нации. Лидер "Батькивщины" добавила, что украинское национальное счастье уменьшается как шагреневая кожа, а страна все ниже падает в пропасть.Очевидно, что мы не туда идем, не то общество строим, не те реформы проводим, если человек на Украине чувствует себя униженным и несчастным", — подчеркнула Тимошенко.При этом Киев принимает решения по дополнительному налогообложению граждан и бизнеса, а также прямого финансирования из государственного бюджета фонда президента Украины. Верховная рада 22 ноября приняла решение облагать дополнительным налогом даже посылки, которые приходят от работающих за границей украинцев.Юлия Тимошенко возмутилась, что для личного использования Петром Порошенко в фонд президента Украины впервые за 27 лет заложен 1 миллиард гриве. Кроме того, всей его семье выделено почти 2 миллиарда гривен.Это больше, чем украинский бюджет предусматривает на лечение всех онкобольных или больше, чем некоторые направления развития культуры.Тимошенко пообещала после смены власти убрать все барьеры и препятствия, а также покончить с коррупционными репрессиями.Президентские выборы на Украине запланированы на Украине на 31 марта 2019 года. С их приближением градус политической борьбы между претендентами на высший государственный пост будет только расти.