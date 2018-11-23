Дни.ру
стало известно содержание программы Однажды на НТВ с Сергеем
Майоровым, которая выйдет в эфир 24 ноября. Гостями передачи стали певец и
телеведущая, совсем недавно связавшие себя узами брака.
"Дни.ру"
стало известно содержание программы "Однажды" на НТВ с Сергеем
Майоровым, которая выйдет в эфир 24 ноября. Гостями передачи стали певец и
телеведущая, совсем недавно связавшие себя узами брака.
Влад Топалов и Регина Тодоренко ранее опубликовали видео, на котором продемонстрировали обручальные кольца. Однако совместная жизнь оказалась не так-то проста. На программе
выяснилось, что супруги в быту – полные противоположности.
По словам Влада, Регина – "жуткая неряха". "Я люблю
порядок. Она, например, поела, бросила посуду в раковину и пошла. Она знает,
гадина, что я за ней помою обязательно. Она теперь вообще даже не пытается
убирать", – отчитал беременную жену в эфире программы Топалов.
Регина попыталась оправдаться. "Быт для меня – это
абсолютный хаос, я не знаю, где должны стоять вилки, ложки, тарелки. Как это
все должно быть вымыто, в котором часу. Я люблю так, чтобы у меня на
прикроватной тумбочке стояли чашки, сразу три желательно, одна с соком, другая
с чаем, третья с водой, еще графин, еще печенье, еще мандарин. Я такая… Коллекционерка",
– поделилась Тодоренко.
Девушка рассказала, что сначала возлюбленного все это умиляло,
а потом начало злить. Часто ссоры между молодоженами возникают из-за грязной
посуды.
"Она честно сказала: "Ну, я ненавижу мыть посуду". Я
говорю: "Слушай, я тоже не люблю, но это надо. Почему я должен за тобой мыть?",
– признался певец. Но в конце концов Топалов сдался. "Я понимаю, что она
вечером поела, например, легла спать, а я утром раньше встал, и я думаю, я
сейчас помою, а она встанет, все будет чисто, красиво. Ей же будет приятно, и
мне от этого приятно", – рассказал Влад.
Кроме того, Топалову не нравится, что Регина часто
опаздывает. "Ничего не могу с собой поделать. Так я воспитан. Я всегда
пунктуальный, потому что всегда пунктуальный был мой отец, моя мама, я в этом
вырос", – отметил исполнитель.
На это Регина парировала, что она в этом не виновата. "Это
все другие люди. Они меня заставляют задерживаться. Это наше семейное на самом
деле, карма у нас такая, мы всегда опаздываем. Папа всегда ждет маму, дедушка
всегда ждал бабушку. Так у нас заведено в семье, опаздывать", – поделилась
телеведущая.
Милые бранятся – только тешатся. А главнее всего, как
пела известная исполнительница – погода в доме.