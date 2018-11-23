Дни.ру стало известно содержание программы Однажды на НТВ с Сергеем Майоровым, которая выйдет в эфир 24 ноября. Гостями передачи стали певец и телеведущая, совсем недавно связавшие себя узами брака.

"Дни.ру"стало известно содержание программы "Однажды" на НТВ с СергеемМайоровым, которая выйдет в эфир 24 ноября. Гостями передачи стали певец ителеведущая, совсем недавно связавшие себя узами брака.Влад Топалов и Регина Тодоренко ранее опубликовали видео, на котором продемонстрировали обручальные кольца. Однако совместная жизнь оказалась не так-то проста. На программевыяснилось, что супруги в быту – полные противоположности.По словам Влада, Регина – "жуткая неряха". "Я люблюпорядок. Она, например, поела, бросила посуду в раковину и пошла. Она знает,гадина, что я за ней помою обязательно. Она теперь вообще даже не пытаетсяубирать", – отчитал беременную жену в эфире программы Топалов.Регина попыталась оправдаться. "Быт для меня – этоабсолютный хаос, я не знаю, где должны стоять вилки, ложки, тарелки. Как этовсе должно быть вымыто, в котором часу. Я люблю так, чтобы у меня наприкроватной тумбочке стояли чашки, сразу три желательно, одна с соком, другаяс чаем, третья с водой, еще графин, еще печенье, еще мандарин. Я такая… Коллекционерка",– поделилась Тодоренко.Девушка рассказала, что сначала возлюбленного все это умиляло,а потом начало злить. Часто ссоры между молодоженами возникают из-за грязнойпосуды."Она честно сказала: "Ну, я ненавижу мыть посуду". Яговорю: "Слушай, я тоже не люблю, но это надо. Почему я должен за тобой мыть?",– признался певец. Но в конце концов Топалов сдался. "Я понимаю, что онавечером поела, например, легла спать, а я утром раньше встал, и я думаю, ясейчас помою, а она встанет, все будет чисто, красиво. Ей же будет приятно, имне от этого приятно", – рассказал Влад.Кроме того, Топалову не нравится, что Регина частоопаздывает. "Ничего не могу с собой поделать. Так я воспитан. Я всегдапунктуальный, потому что всегда пунктуальный был мой отец, моя мама, я в этомвырос", – отметил исполнитель.На это Регина парировала, что она в этом не виновата. "Этовсе другие люди. Они меня заставляют задерживаться. Это наше семейное на самомделе, карма у нас такая, мы всегда опаздываем. Папа всегда ждет маму, дедушкавсегда ждал бабушку. Так у нас заведено в семье, опаздывать", – поделиласьтелеведущая.Милые бранятся – только тешатся. А главнее всего, какпела известная исполнительница – погода в доме.