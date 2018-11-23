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<a href="http://33live.ru/novosti/23-11-2018-trend-svitshot-10-samyx-modnyx-modelej-na-zimu-2019.html" target="_blank">Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019</a> - Свитшот — настоящий must have зимнего сезона, который заменит вам и худи, и свитер, и джемпер. Разбираемся, в чем секрет его