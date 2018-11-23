На дублере Варшавского шоссе произошла авария. Девушке за рулем не понравилось медленное движение находящихся впереди автомобилей, она неожиданно перестроилась сразу через два ряда, врезавшись во внедорожник, несущийся на высокой скорости. Протараненная машина вылетела на обочину и остановилась, поломав несколько секций дорожного ограждения.

На дублере Варшавского шоссе в минувший четверг произошла авария: девушке за рулем не понравилось медленное движение находящихся впереди автомобилей, она неожиданно перестроилась сразу через два ряда со словами: "Тупорылые!"В этот момент в крайнем правом ряду, опережая всех, ехала машина Subaru Forester. Ее и протаранила девушка, не заметив в зеркало заднего вида несущийся автомобиль.Протараненная машина вылетела на обочину и остановилась, поломав несколько секций дорожного ограждения. Передняя ее часть значительно деформировалась, сработали подушки безопасности.Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого сидела девушка, спровоцировавшая ДТП, пострадал значительно меньше, виновница аварии и ее пассажир отделались легким испугом.Водителя Subaru увезли на скорой. О его состоянии не сообщается.