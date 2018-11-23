Новосибирский авиационный завод испытал перспективный боевой беспилотник Охотник. Дрон в воздух не поднимался, а просто пробежал по взлетно-посадочной полосе, разогнавшись до 200 километров в час.

Новосибирский авиационный завод испытал перспективный боевой беспилотник "Охотник". Дрон в воздух не поднимался, а просто "пробежал" по взлетно-посадочной полосе, разогнавшись до 200 километров в час, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.Как уточнили на предприятии-производителе, до полноценного полета должен пройти еще ряд тестов: это еще несколько пробегов по взлетке, потом дрон будет "подпрыгивать", то есть отрываться от земли, и только после этого можно говорить о настоящих летных испытаниях.Известно об "Охотнике" немного. По неподтвержденным данным, он построен с применением технологий малой радиолокационной заметности, кроме того, на него установили реактивный двигатель. Дрон будет весить около 20 тонн и разгоняться до 1 тысячи километров в час.