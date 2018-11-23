Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов. По мнению экспертов, такая мера грозит социальным взрывом.

Верховный суд разрешил изымать единственноежилье у россиян-банкротов. По мнению экспертов, такая мера грозит социальнымвзрывом.Должников будут выгонять из квартир, а имущество —выставлять на торги. Таким образом миллионы наших соотечественников могутоказаться с семьями на улице.Такое решение суда следует из вердикта по делу АнатолияФрущака. Отметим, он и его кредитор Андрей Кузнецов судятся порядка десятилет. За это время долг вырос до 13 миллионов рублей. Фрущак в 2017 годуподал в суд заявление о банкротстве, его иск удовлетворили.Вместе с тем, он просил суд не выставлять на торги егоединственную квартиру. Но судебная коллегия по экономическим спорам Верховногосуда России отменила решения нижестоящих судов, которые удовлетворилипожелание россиянина, передает "Интерфакс". Разбирательство начнется заново.Эксперты считают этот прецедент очень опасным, поскольку многиероссияне сегодня находятся в тяжелой жизненной ситуации из-за кредитов. Подчасони не могут выполнить взятые ранее обязательства. "Во многих случаяхквартира – это фактически единственное, что есть у человека", -цитирует сопредседателя экспертного совета аналитического агентства"Национальный Эксперт" Сергея ЖуравскогоUra.ru.Председатель коллегииадвокатов "Домбровицкий и партнеры" Петр Домбровицкий опасается, что суды в регионах могут расценитьпрецедент Фрущака как сигнал. В свою очередь адвокат Андрей Князев отметил, чтодолжнику, проживающему в большой квартире, должны предоставить боле скромноежилье. При этом он добавил, что к сожалению, такой практики пока в нашей страненет.