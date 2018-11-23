Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Хахиров,при входе в торговый центр обратил внимание на мужчину, который по описанию был похож на подозреваемого ...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержан 56-летний неработающий приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении разбойного нападения.В полицию обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что в подсобном помещении на Новоорловской улице неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов предметом, похожим на нож, отобрал сумку с личными вещами и документами и скрылся с места происшествия.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы лейтенант полиции Дмитрий Хахиров, в свободное от службы время, при входе в торговый центр на Боровском шоссе, обратил внимание на мужчину, который по описанию был похож на подозреваемого в совершенном разбойном нападении. Участковый уполномоченный сообщил об этом в ОМВД и продолжил наблюдение. Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с Дмитрием Хахировым задержали подозреваемого.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).