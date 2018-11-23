Срок передачи показаний сдвигается на более ранний период
Срок передачи показаний сдвигается на более ранний период
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что в декабре 2018 года крайний срок передачи показаний электросчетчика - 24 декабря.
Срок передачи показаний сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Владимирской области - клиентам ООО «ЭСВ» - получить платёжные документы за декабрь уже в первых числах января 2019 года.
В случае, если показания будут переданы позже, плата за потребленные услуги по электроэнергии за декабрь будет рассчитана по среднемесячному потреблению, а в следующем месяце, с учетом переданных показаний, будет произведен перерасчет.
Передать показания приборов учета клиенты ООО «ЭСВ» могут:
в «Личном кабинете» на сайте ООО «ЭСВ» (),по телефону «горячей линии»: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный),в клиентских офисах ООО «ЭСВ»,по телефону клиентского офиса.
«Энергосбыт Волга» благодарит добросовестных клиентов за своевременные расчеты и отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.
Перечень клиентских офисов Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга»:
Наименование подразделения
Адрес офиса
Телефон для обращения физических лиц
Владимирское городское отделение
Владимирское городское отделение
г. Владимир,
ул. Разина, д. 21, 3 этаж
8 (4922) 37-15-10
Кольчугинский клиентский офис
г. Кольчугино,
ул. Дружбы, д. 29
8 (49245) 2-50-44
Петушинский клиентский офис
г. Петушки,
ул. Московская, д. 40
8 (49243) 2-64-88,
8 (910) 671-90-28
Костеревский клиентский офис
г. Костерево,
ул. Писцова, д. 54
8 (49243) 4-37-52
Покровский клиентский офис
г. Покров,
ул. Октябрьская, д. 83
8 (980) 751-91-59,
8 (980) 751-91-58
Собинский клиентский офис
г. Собинка,
ул. Красная звезда, д. 5
8 (49242) 2-20-32,
Суздальский клиентский офис
г. Суздаль,
ул. Лоунская, д. 1А
8 (49231) 2-00-54,
2-33-05
Боголюбовский клиентский офис
г. Владимир,
Суздальский пр-кт, д. 24
8 (4922) 47-49-75,
47-49-66
Судогодский клиентский офис
г. Судогда,
ул. Ленина, д. 36
8 (49235) 2-10-49
Юрьев-Польский клиентский офис
г. Юрьев-Польский,
ул. Луговая, д. 27А
8 (980) 751-91-89,
8 (980) 751-92-12
Ковровское территориальное отделение
Ковровский участок и территориальное отделение
г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.116 стр. 2
8 (49232) 9-94-97, 9-94-81
Вязниковский клиентский офис
г. Вязники,
ул. Ново-Фабричная, д. 59
8 (49233) 3-13-51, 3-05-52
Гороховецкий клиентский офис
г. Гороховец,
ул. Саваренского, д. 7
8 (49238) 2-20-17, 2-32-99
Камешковский клиентский офис
г. Камешково,
ул. Школьная, д. 6
8 (49248) 2-54-09
Муромское территориальное отделение
Муромское территориальное отделение
г. Муром,
Карачаровское шоссе, д. 5
8 (49234) 7-61-92
Муромский клиентский офис
г. Муром,
ул. Красноармейская, д. 8
8 (49234) 4-29-71, 2-68-69
Гусь-Хрустальный клиентский офис
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Калинина, д.15
8 (49241) 3-55-20
Курловский клиентский офис
г. Курлово,
ул. Советская, д. 16А
8 (49241) 5-80-13
Меленковский клиентский офис
г. Меленки,
ул. 1 мая, д. 42
8 (49247) 2-18-65
Селивановский клиентский офис
пос. Красная Горбатка,
ул. Пролетарская, д.12А
8 (49236) 2-21-41
Александровское территориальное отделение
Александровское территориальное отделение
г. Александров,
Советский пер. д. 1А
8 (49244) 3-03-64
Александровский клиентский офис
г. Александров,
Красный пер., д. 13
8 (49244) 3-03-64, 3-00-12
Балакиревский клиентский офис
п. Балакирево,
ул. Заводская, д. 5
8 (49244) 7-64-38
Карабановский клиентский офис
г. Карабаново,
ул. Мира, д. 15
8 (49244) 5-31-26
Киржачский клиентский офис
г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 37 А
8 (49237) 2-10-97,
Струнинский клиентский офис
г. Струнино,
ул. Шувалова, д. 5А
8 (49244) 4-10-64