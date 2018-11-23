Срок передачи показаний сдвигается на более ранний период

Срок передачи показаний сдвигается на более ранний периодГарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что в декабре 2018 года крайний срок передачи показаний электросчетчика - 24 декабря.Срок передачи показаний сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Владимирской области - клиентам ООО «ЭСВ» - получить платёжные документы за декабрь уже в первых числах января 2019 года.В случае, если показания будут переданы позже, плата за потребленные услуги по электроэнергии за декабрь будет рассчитана по среднемесячному потреблению, а в следующем месяце, с учетом переданных показаний, будет произведен перерасчет.Передать показания приборов учета клиенты ООО «ЭСВ» могут:в «Личном кабинете» на сайте ООО «ЭСВ» (),по телефону «горячей линии»: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный),в клиентских офисах ООО «ЭСВ»,по телефону клиентского офиса.«Энергосбыт Волга» благодарит добросовестных клиентов за своевременные расчеты и отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.Перечень клиентских офисов Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга»:Наименование подразделенияАдрес офисаТелефон для обращения физических лицВладимирское городское отделениеВладимирское городское отделениег. Владимир,ул. Разина, д. 21, 3 этаж8 (4922) 37-15-10Кольчугинский клиентский офисг. Кольчугино,ул. Дружбы, д. 298 (49245) 2-50-44Петушинский клиентский офисг. Петушки,ул. Московская, д. 408 (49243) 2-64-88,8 (910) 671-90-28Костеревский клиентский офисг. Костерево,ул. Писцова, д. 548 (49243) 4-37-52Покровский клиентский офисг. Покров,ул. Октябрьская, д. 838 (980) 751-91-59,8 (980) 751-91-58Собинский клиентский офисг. Собинка,ул. Красная звезда, д. 58 (49242) 2-20-32,Суздальский клиентский офисг. Суздаль,ул. Лоунская, д. 1А8 (49231) 2-00-54,2-33-05Боголюбовский клиентский офисг. Владимир,Суздальский пр-кт, д. 248 (4922) 47-49-75,47-49-66Судогодский клиентский офисг. Судогда,ул. Ленина, д. 368 (49235) 2-10-49Юрьев-Польский клиентский офисг. Юрьев-Польский,ул. Луговая, д. 27А8 (980) 751-91-89,8 (980) 751-92-12Ковровское территориальное отделениеКовровский участок и территориальное отделениег. Ковров,ул. Комсомольская, д.116 стр. 28 (49232) 9-94-97, 9-94-81Вязниковский клиентский офисг. Вязники,ул. Ново-Фабричная, д. 598 (49233) 3-13-51, 3-05-52Гороховецкий клиентский офисг. Гороховец,ул. Саваренского, д. 78 (49238) 2-20-17, 2-32-99Камешковский клиентский офисг. Камешково,ул. Школьная, д. 68 (49248) 2-54-09Муромское территориальное отделениеМуромское территориальное отделениег. Муром,Карачаровское шоссе, д. 58 (49234) 7-61-92Муромский клиентский офисг. Муром,ул. Красноармейская, д. 88 (49234) 4-29-71, 2-68-69Гусь-Хрустальный клиентский офисг. Гусь-Хрустальный,ул. Калинина, д.158 (49241) 3-55-20Курловский клиентский офисг. Курлово,ул. Советская, д. 16А8 (49241) 5-80-13Меленковский клиентский офисг. Меленки,ул. 1 мая, д. 428 (49247) 2-18-65Селивановский клиентский офиспос. Красная Горбатка,ул. Пролетарская, д.12А8 (49236) 2-21-41Александровское территориальное отделениеАлександровское территориальное отделениег. Александров,Советский пер. д. 1А8 (49244) 3-03-64Александровский клиентский офисг. Александров,Красный пер., д. 138 (49244) 3-03-64, 3-00-12Балакиревский клиентский офисп. Балакирево,ул. Заводская, д. 58 (49244) 7-64-38Карабановский клиентский офисг. Карабаново,ул. Мира, д. 158 (49244) 5-31-26Киржачский клиентский офисг. Киржач,ул. Гагарина, д. 37 А8 (49237) 2-10-97,Струнинский клиентский офисг. Струнино,ул. Шувалова, д. 5А8 (49244) 4-10-64