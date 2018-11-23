В Хабаровске ушел из жизни член Союза российских писателей, поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша Прощание славянки. Ему было 88 лет.

В Хабаровске ушел из жизни член Союза российских писателей, поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки". Ему было 88 лет. Церемония прощания с литератором пройдет 26 ноября, сообщается на сайте министерства культуры Хабаровского края.Тексты на мелодию марша "Прощание славянки" в разное время писали разные авторы, однако именно песня Аркадия Федотова, написанная в 1965 году, стала наиболее удачной.Также поэт многие годы писал слова на музыку дальневосточных композиторов. В частности, одной из любимых песен хабаровчан до сих пор остается "Где шумит седой Амур", написанная Федотовым в соавторстве с Матвеем Журавлёвым в честь 110-летия Хабаровска.