В Киеве возмущены открытием в Доме профсоюзов, где во время Евромайдана 2013 года погибли люди, ресторана быстрого питания KFC (что расшифровывается как Жареный цыпленок из Кентукки). Волна протестов сначала пошла по соцсетям, а затем к зданию подъехали украинские националисты.

В центре Киева вновь было горячо. На этот раз – из-за открытия в Доме профсоюзов, где во время Евромайдана 2013 года погибли, в том числе сгорели, люди, ресторана быстрого питания KFC (что расшифровывается как "Жареный цыпленок из Кентукки").Волна протестов сначала пошла по соцсетям, а затем к зданию в центре Киева подъехали украинские националисты. Под крики "Ганьба!" они изрисовали надписями "People died here" ("Тут умерли люди") и "Гiднiсть?" ("Достоинство?") стены здания.Вскоре после этого был распылен слезоточивый газ, и произошла стычка активистов с полицией. Наиболее рьяные протестующие были задержаны, пишет украинское издание "КП".В Федерации профсоюзов Украины пояснили, что KFC "едва ли не единственная компания", которая взяла тут помещение в аренду, поскольку желающих открывать свои заведения в этом здании особо нет.При этом сама KFC распространила короткий официальный ответ, отметив, что "продукция приходит в рестораны от украинских производителей", а в команде работают граждане Украины.Кроме того, в компании подчеркивают, что KFC "создает новые рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в городской бюджет и стимулирует развитие экономики страны".В компании также пояснили, что ресторан в Доме профсоюзов в Киеве "открыл франчайзинговый партнер KFC – украинская компания".После скандала и акций протеста контракт с официальным представителем KFC на Украине расторгло украинское PR-агентство Mainstream.Его управляющий директор Светлана Сверчкова принесла "извинения всем украинцам за решения, принятые компанией KFC" и заверила, что их компания "помнит и чтит трагические события на Майдане".Тем временем, на следующий день после протестов у здания Дома профсоюзов общепит продолжил свою работу. Надписи уже стерты, поврежденную во время акции протеста тротуарную плитку восстанавливают.Посетителей в этом ресторане быстрого питания немного, но, как пишут местные журналисты, люди заходят сюда регулярно.