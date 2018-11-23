Девушка-водитель не справилась с управлением

Девушка-водитель не справилась с управлениемВ Киржачском районе произошло ДТП, в котором пострадали дети. Это случилось вечером 22 ноября на 19-ом километре автодороги «Киржач-Кольчугино».По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Hyundai не справилась с управлением. Легковушка улетела в кювет и перевернулась.В результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся в автомобиле. 23-летняя девушка и 7-летний мальчик госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А 22-летнего молодого человека и 4-летнюю девочку отправили на амбулаторное лечение.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.