Мужчина «выносил» бытовые приборы, технику и продукты

Мужчина «выносил» бытовые приборы, технику и продуктыУроженца Юрьев-Польского района обвинение в кражах на территории Кольчугино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчина проникал на чужие дачные участки, расположенные недалеко от посёлка Бавлены, и воровал оттуда бытовые приборы, технику и продукты.Полицейские установили причастность обвиняемого к совершению 5-ти краж. Часть похищенных вещей вернули законным владельцам.Материалы уголовных дел направлены в суд.