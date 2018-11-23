Мужчина «выносил» бытовые приборы, технику и продукты
Мужчина «выносил» бытовые приборы, технику и продукты
Уроженца Юрьев-Польского района обвинение в кражах на территории Кольчугино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Летом этого года мужчина проникал на чужие дачные участки, расположенные недалеко от посёлка Бавлены, и воровал оттуда бытовые приборы, технику и продукты.
Полицейские установили причастность обвиняемого к совершению 5-ти краж. Часть похищенных вещей вернули законным владельцам.
Материалы уголовных дел направлены в суд.