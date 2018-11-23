Полицейскими собрана доказательственная база причастности уроженца Юрьев-Польского района к совершению пяти краж.

Следователями ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 29-летнего уроженца Юрьев-Польского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, летом текущего года фигурант проникал на дачные участки, расположенные вблизи поселка Бавлены, и похищал из дачных домов и хозяйственных построек бытовые приборы, технику и продукты питания.Сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к совершению пяти краж.Фигурант был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий и в дальнейшем арестован.Часть похищенного имущества была изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.