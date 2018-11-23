В аварии пострадал человек

В аварии пострадал человекВ Ковровском районе произошло ДТП. Вечером 22 ноября легковой автомобиль столкнулся с фурой.Сообщение об аварии на 254 километре федеральной трассы М-7 поступило на пульт диспетчера МЧС в 17:45. На место незамедлительно выехали спасатели, патруль ГИБДД, ПСО и бригада скорой помощи. В результате ДТП пострадал человек.Всего в ликвидации последствий принимали участие 11 человек и 5 спецмашин.