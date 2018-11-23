Вертолеты, которые кружили над московским Кремлем, участвовали в тактических учениях Федеральной службы охраны. Тренировка прошла по плану, кроме ФСО, в ней были задействованы и другие ведомства, рассказал в эфире телеканала Россия 24 представитель службы охраны Александр Рясков.

Вертолеты, которые кружили над московским Кремлем, участвовали в тактических учениях Федеральной службы охраны. Тренировка прошла по плану, кроме ФСО, в ней были задействованы и другие ведомства, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" представитель службы охраны Александр Рясков.Учения спецслужб были посвящены не только борьбе с терроризмом и преступностью, но и пожарной безопасности, а также спасению людей во время чрезвычайных ситуаций.Ранее учения прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего необычного в тренировке нет: все-таки Кремль — объект режимный.Напомним, 22 ноября в социальных сетях и СМИ начали появляться фото и видео вертолетов, которые кружат над Кремлем.