Еще девять предпринимателей, желающих вернуться в РФ, добавлены в лондонский список.

Еще девять предпринимателей, желающих вернуться в РФ, добавлены в "лондонский список".Как передает РИА Новости, об этом проинформировал общественность бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Он подчеркнул, что кандидатуры этих людей обсуждаются с правоохранительными органами РФ.4 февраля 2018 года Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В обращении предпринимателей говорилось, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться и развивать отечественную экономику.22 ноября пресс-служба Титова рассказала, что в Россию вернулся один из участников "лондонского списка" — экс-вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов.Всего же в данный перечень входят 52 человека. В отношении 38 из них прорабатывается возможность их возвращения в Россию.