Автомобиль «Субару Импреза» совершил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль. В результате данного ДТП одна из пассажирок иномарки скончалась...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, произошедшего в июне 2017 года на Калужском шоссе», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как установлено в ходе расследования, на проезжей части 42 км Калужского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, автомобиль «Субару Импреза» совершил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль. В результате данного ДТП одна из пассажирок иномарки скончалась на месте, а вторая пассажирка получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Троицкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53