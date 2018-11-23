Экспертиза показала, что у него нашли маковую солому общей массой 568,3 грамма

Экспертиза показала, что у него нашли маковую солому общей массой 568,3 граммаВ Муромском районе 51-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчину задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. В его машине полицейские нашли полимерный пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакете была маковая солома общей массой 568,3 грамма.Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что солому нарвал на одном из заброшенных садовых участков. Расследование уголовного дела продолжается.