Сегодня в Пензе легковушку занесло на покрытой снегом дороге. Потерявшая управление машина вылетела на тротуар прямо на группу пешеходов, стоящих перед зеброй. Одна из сбитых женщин не смогла самостоятельно подняться — с травмой ноги ее увезли в больницу.

Сегодня в Пензе легковушку занесло на покрытой снегом дороге. Потерявшая управление машина вылетела на тротуар прямо на группу пешеходов, стоящих перед "зеброй", и сбила людей.За рулем автомобиля сидела женщина, которая не сразу вышла из своей машины, находясь, вероятно, в состоянии шока.Один из сбитых пешеходов, местная жительница, не смогла самостоятельно подняться. По словам очевидцев, в результате аварии у нее была травмирована нога. Пострадавшую увезли на скорой, о ее состоянии не сообщается.