Полицейские подготовили обучающие игры по правилам дорожного движения для малышей и познавательные фильмы для подростков.

23 ноября в образовательных учреждениях города Покрова сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками Детского литературно-эстетического центра провели мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Для дошколят из подготовительной группы детского сада № 3 стражи порядка провели интерактивную игру «Знатоки правил дорожного движения». Каждому ребенку в конце мероприятия полицейские вручили подарки - световозвращающие брелоки для того, чтобы каждый юный участник дорожного движения стал «Ярким пешеходом».В этот же день полицейские посетили общеобразовательную школу, где встретились с учащимися 4 - 8 классов.Сотрудник полиции во время беседы еще раз напомнила подросткам правила перехода проезжей части дороги в зоне действия пешеходного перехода. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы, с разъяснением, как стоит поступить, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Инспектор совместно с учащимися определила самый «ответственный» путь в их жизни под названием «Дом-школа-дом», еще раз напомнила о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.В завершение встречи библиотекарь Детского литературно-эстетического центра провела беседу о милосердии, сострадании, доброте. Вниманию ребят были представлены познавательные фильмы, в которых наглядно показано, что необходимо ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей и братьев наших меньших.