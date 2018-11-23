Должность штатного психолога для учителей предлагают ввести в российских школах. Обращение с такой инициативой направила министру просвещения Ольге Васильевой председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец

В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы Психолог для учителя и учреждения должности психолога для педагогического состава школ, — говорится в тексте документа.Предполагается, что психологи для учителей будут проводить системное обучение по работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решать проблемы в отношениях с их подопечными. Волынец отметила, что время работы с психологом должно быть включено в рабочее время учителя. Это необходимо для того, чтобы у педагога не было противодействия, которое может возникнуть из-за использования его личного времени.Уверена, данная мера позволит ослабить напряжённость в сфере школьного образования и повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников, повысит успеваемость и существенно снизит количество конфликтов, дискредитирующих статус российского учителя и школы, — заключила она.Ранее в Госдуме предложили создать в России Министерство психологического климата. В ноябре 2017 года зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением закрепить штатного психолога при каждом учебном заведении.