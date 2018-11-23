Он самонадеянно считал, что его 30-летний опыт поможет справиться с ситуацией
Он самонадеянно считал, что его 30-летний опыт поможет справиться с ситуацией
Собинский городской суд вынес приговор анестезиологу-реаниматологу. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
В октябре прошлого года 58-летнего врача привлекли к проведению операции над 45-летней женщиной.
Зная, что у него заболевание глаз, он не взял с собой очки. Из-за плохого зрения он не смог правильно сделать интубацию трахеи.
Мужчина самонадеянно считал, что его 30-летний опыт поможет справиться с ситуацией. Неоднократные попытки врача ввести инкубационную трубку привели к повреждению пищевода и трахеи пациентки. У нее началось воспаление, и она умерла.
Доктор признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы.