Полицейские из американского штата Юта задержали двух школьников 14 и 15 лет, угнавших легкомоторный самолет Cessna. Сначала молодые люди угнали трактор.

Полицейские из американского штата Юта задержали двух школьников 14 и 15 лет, угнавших легкомоторный самолет Cessna. Сначала молодые люди угнали трактор, сообщает CBS.Жившие в приюте подростки приехали в гости к своим друзьям из противоположной части штата. На угнанном тракторе школьники приехали на частный аэродром, где залезли в первый попавшийся легкомоторный самолет.По всей видимости, молодые люди знали толк в технике. Их заметили только когда подростки взлетели на шоссе и успели отлететь на 50 километров от точки старта.Школьникам удалось самостоятельно развернуть самолет и совершить посадку в близлежащем аэропорту. Затем их задержали.Какое наказание грозит хулиганам, пока неизвестно.