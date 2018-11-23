Целью подобных мероприятий – является обсуждение научных и опытных изысканий, возможностей их применения в реальной деятельности российской полиции...

В заседании научно-практической секции приняли участие сотрудники ГУ МВД России по г. Москве, представители Договорно-правового департамента МВД России, образовательных и научных организаций МВД России.Целью подобных мероприятий – является обсуждение научных и опытных изысканий, возможностей их применения в реальной деятельности российской полиции, внедрение отечественного и зарубежного положительного опыта в оперативно-служебную деятельность московской полиции, взаимодействие и обмен опытом между столичным главком и образовательными, научными организациями системы МВД.Открыл заседание заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец. В своем обращении к участникам он отметил, что в рамках встречи будут рассмотрены вопросы, требующие научной проработки, а также вопросы, связанные с выявлением и распространением положительного опыта.На заседании научно-практической секции согласно утвержденной повестке первым выступил начальник отдела договоров с международными организациями Международно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук Вартан Вирабов. В своем докладе он рассказал о положительном опыте по заключению договоров в рамках взаимодействия с международными организациями, в том числе в сфере борьбы с организованной преступностью.Традиционной частью заседания стали отчеты сотрудников, возвратившихся из зарубежных командировок, в которых они изучают положительный опыт и методы работы зарубежных коллег. В текущем году делегация ГУ МВД России по г. Москве осуществила выезд в столицу Чешской Республики, в город Прагу. Начальник УДиР ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Наталья Бычкова отметила, что в рамках служебной поездки был изучен положительный опыт внедрения систем электронного документооборота в работе правоохранительных органов Чешской Республики.На мероприятие был приглашен профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент Валерий Уткин. В своем выступлении он сообщил, что авторским коллективом кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя во взаимодействии с представителями УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве проведен комплекс мероприятий научно-исследовательского и учебно-методического характера, концепция которых направлена на повышение безопасности граждан, пользующихся услугами подземного транспорта. Как отметил Валерий Уткин, генеральная линия мероприятий – минимизация виктимологических рисков пассажиров метрополитена, создание в метро условий, уменьшающих число конфликтов и безразличного отношения окружающих друг к другу, активизация личного участия в защите собственной безопасности и сохранности имущества. В рамках решения данной проблемы было проведено научное исследование «Научно-методическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по виктимологической профилактике преступлений, совершаемых на объектах Московского метрополитена».В завершение заседания научно-практической секции за активную организационно - научную деятельность в текущем году и совершенствование профессионального мастерства сотрудникам подразделений ГУ МВД России по г. Москве вручили почетные грамоты и благодарности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве