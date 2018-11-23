Во избежание несчастных случаев водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными!

В последние несколько дней в области наблюдается ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными!Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.В такую погоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.Важно помнить, что при выпадении обильных осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов!Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги.Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, рекомендуем владельцам транспортных средств не отправляться без острой необходимости в дальние поездки, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы.