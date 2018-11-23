Платье леди Ди уйдет с молотка на аукционе. За наряд надеются выручить до ста тысяч фунтов.

Платье леди Диуйдет с молотка на аукционе. За наряд надеются выручить до ста тысяч фунтов.В Лондонеготовится аукцион, на котором продадут несколько вещей членов королевскойсемьи. Одним из лотов станет шелковое платье принцессы Дианы.Антикварныйаукционист Керри Тейлор назвал наряд одним из самых красивых платьев леди Ди. Оновручную вышито стразами и бусинами. Эксклюзивную одежду для супруги принца Чарльза сшила британский модельерЭлизабет Эмануэль. Продавец надеется выручить за платье Дианы от 60 до 100тысяч фунтов стерлингов, сообщает Mirror.На аукционе будутпродаваться и наряды, которые в детстве носили принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет.Среди лотов будет и кукла королевы Великобритании, которой та играла в 1930-хгодах. По словам Тейлора, за нее можно выручить от 1200 фунтов стерлингов.Ранее стало известно, чтопринц Уильям очень бурно треагировал на сенсационное интервью матери с МартиномБаширом из "Би-би-си Panorama" 1995 года. В нем принцесса Дианараскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.Леди Ди поведала тогдао страданиях из-за увлечения мужа Камиллой Паркер Боулз. По словам королевскогокорреспондента Vanity Fair Кэти Николл, это был единственный раз, когдаУильям отвернулся от матери и сказал, что никогда не простит ее за разглашениефактов семейной жизни.