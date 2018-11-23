Платье леди Ди
уйдет с молотка на аукционе. За наряд надеются выручить до ста тысяч фунтов.
Платье леди Ди
уйдет с молотка на аукционе. За наряд надеются выручить до ста тысяч фунтов.
В Лондоне
готовится аукцион, на котором продадут несколько вещей членов королевской
семьи. Одним из лотов станет шелковое платье принцессы Дианы.
Антикварный
аукционист Керри Тейлор назвал наряд одним из самых красивых платьев леди Ди. Оно
вручную вышито стразами и бусинами. Эксклюзивную одежду для супруги принца Чарльза сшила британский модельер
Элизабет Эмануэль. Продавец надеется выручить за платье Дианы от 60 до 100
тысяч фунтов стерлингов, сообщает Mirror.
На аукционе будут
продаваться и наряды, которые в детстве носили принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет.
Среди лотов будет и кукла королевы Великобритании, которой та играла в 1930-х
годах. По словам Тейлора, за нее можно выручить от 1200 фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что
принц Уильям очень бурно треагировал на сенсационное интервью матери с Мартином
Баширом из "Би-би-си Panorama" 1995 года. В нем принцесса Диана
раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.
Леди Ди поведала тогда
о страданиях из-за увлечения мужа Камиллой Паркер Боулз. По словам королевского
корреспондента Vanity Fair Кэти Николл, это был единственный раз, когда
Уильям отвернулся от матери и сказал, что никогда не простит ее за разглашение
фактов семейной жизни.