Акцию устраивают в честь праздника

Акцию устраивают в честь праздникаВ это воскресенье, 25 ноября, по всей России отмечают День матери. В честь этого праздника сходить во владимирские музеи можно будет бесплатно всем, кто пришел с мамой.В акции принимают участвие экспозиция военно-историческая экспозиция в Золотых воротах, музейный центр «Палаты», Исторический музей, «Старый Владимир», Успенский и Дмитриевский соборы, Дом-музей Столетовых и Музей природы. Эти музеи свободно впустят мам с детьми до 16-ти лет.А в Центре пропаганды изобразительного искусства бесплатно посетить можно будет выставки Анатолия Шурыгина «Бег времени», Василия Фомюка и Людмилы Михайловой. Для бесплатного посещения будет открыт и Муниципальный выставочный зал, а также «Старая аптека».