Внешэкономбанк подал в Европейский суд жалобу на решение Общего суда ЕС, в котором были оставлены в силе секторальные санкции в отношении российского банка.

Внешэкономбанк подал в Европейский суд жалобу на решение Общего суда ЕС, в котором были оставлены в силе секторальные санкции в отношении российского банка, передает РИА Новости.ВЭБ начал процедуру обжалования решения Совета ЕС о введении антироссийских санкций еще в 2014 году. Ограничительные меры не позволяют гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять попавшим под санкции российским компаниям финансирование, покупать и продавать выпущенные ими новые акции и облигации."Данное решение принято в нарушение основополагающих принципов международного частного права и противоречит нормам законодательства ЕС, уверены в ВЭБ.Как сообщил старший вице-президент и руководитель блока правовой поддержки ВЭБа Игорь Краснов, обжалуя решение Общего суда ЕС, компания продолжает добиваться отмены решения о введении санкций против госкорпорации.